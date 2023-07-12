外資出具最新報告上修聚陽目標價336元，評等為「表現優於大盤」。

聚陽公告的6月營收27.99億元，月增20.4%、年增6.5%，創同期新高；上半年營收150.58億元、年減1.66%，雖然呈現衰退，但在短單獲利較佳下，獲利仍可望保持成長。今年第二季營收72.24億元，季減7.7%、年減9.4%。聚陽日系客戶上半年出貨年增40~50%，下半年出貨將續強，仍可望年增雙位數，美系客戶也感覺略微回溫，短單比重提升。美系客戶庫存去化已近尾聲，開始增加訂單，統計目前整體訂單能見度已到第三季。

此外，聚陽印尼生產基地今年出貨量將會增加近69萬打，年成長11.9％。激勵今年整體出貨量的成長，全年出貨量可達1700萬打，比去年增加4.94%。

相較於聚陽有日系客戶的拉動，儒鴻美系大客戶仍有清庫存的壓力，6月儒鴻營運主要由布料帶動，而非成衣；布料銷售量近10億元，創今年新高，且主要以中高價位產品為主。展望後市，儒鴻表示，6月起逐漸進入旺季，第3季有機會比第2季好，第4季市況雖然有待觀察，不過整體來說，下半年營運可望優於上半年。外資法人則認為，第三季客戶庫存消化可望結束，下半年儒鴻營收反彈可期。而在新產能方面，印尼廠一期已經上線，目前產能利用率已有7~8成，二廠正在擴廠中，今年底前預計開出112條成衣產線，而隨新產能開出將對下半年的營運有所助益。另外，儒鴻印尼廠第三期將擴充布廠、月產能100萬公斤。