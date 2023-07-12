12日，在暴漲30%的韓國電子電力工業開發（Korea Electronic Power Industrial Development）登高一呼下，其它核電類股也紛紛上漲表態，例如電力設備業者Bosung Power Technology大漲14%，韓國電力工程建設（KEPCO Engineering & Construction）大漲13%，宇進產電（Woojin）也大漲18%。不過，12日韓股盤中大都出現回檔。

眾所皆知，韓國總統尹錫悅是核電的擁護者，極力倡議使用核電，而不是再生能源。根據韓國官方資料，在2018年時，煤炭是韓國最多使用的燃料，其次才是LNG（液化天然氣）以及核能。不過，到了2030年，核能將成為韓國最倚重的供電來源，2036年預估也是。而13年後，再生能源將躍居第2位。

現實所需之下，愈來愈多國家開始重啟核能發電，尤其是俄烏戰事還在進行，能源價格無法降到太低，還是維持一定的價位。除了韓國，甚至曾發生過核災的日本，已走出陰霾欲重用核電廠。至於中國大陸中國、英國與法國等大國，也想增加核電廠數量。