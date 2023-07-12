為防制登革熱，高雄市副市長羅達生今（12）日走訪路竹區，與民眾一起誓師，打擊登革熱的病媒蚊與孑孓。羅達生說，今天啟動38區的全面大掃蕩活動，針對高風險區域包含菜園、工地、公園與校園，以及長照機構等，加強環境整治。

今天上午路竹區動員20個里參加誓師活動，約有200多名來自竹西里、竹園里、新達里、竹南里等的里民參加，在誓師活動後到各里分別清潔環境。

羅達生說，目前登革熱至7月11日的全國統計有例298例，高雄有11例。登革熱屬於社區環境的疾病，因此，環境控制很重要。今天啟動38區的全面大掃蕩活動，希望大家一起來預防登革熱，做好環境清潔。同時，也會利用科技監測，像是利用病媒蚊的滅殺桶與防蚊燈等，降低登革熱的密度。

羅達生也提醒民眾，如果民眾發生頭痛、出疹、肌肉關節痛等徵狀，請到高雄533個診所做快篩，保障健康。並注意居住環境的清潔，落實「尋、倒、清、刷」的環境清理。