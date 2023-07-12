北科大「白飯之亂」持續燒，即便熱炒店昨已發文道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」仍有不少網友討論，而熱炒店老闆今清晨再度發文，稱自己最開始就是被霸凌者，並控訴「孩子已成惡魔」，且因這起事件，導致他15年前的悲傷往事被挖出來，讓他痛呼「失去摯愛的痛、失去親人的孤獨，為何平息的傷要再被帶出來？」

熱炒店老闆今清晨在臉書上發文說，他從一開始就是被霸凌者，當他用他的善良、容忍、包容與柔性告知和回覆，得到的不是孩子們天真的回應，反而看到孩子已成為惡魔、已經被魔化，每天拿不實指控跟各單位瘋狂檢舉，以及無止境的電話騷擾謾罵，霸凌持續到現在，但看到的討論只剩下白飯。

熱炒店老闆指出，學生們一直指控他論述不實，但他則是一直問為何不當面說清楚？因人不在現場，一切以員工轉述與監視器畫面做參考，當可以面對面將問題結束時，「你們只願意在背後追殺我，原本可以落幕事件，你們卻一再改口發聲明。」

熱炒店老闆表示，如今事實與是非已不重要，重要的是「你們持續霸凌我，挖我過去、扒我往事，我過去的傷痛再次浮現，為什麼你們可以這麼邪、這麼惡？淚持續的流、心不斷的疼痛，15年前的傷再次泛起，失去的摯愛的疼痛、失去親人的孤獨，為什麼平息的傷要再次再被帶出來？」

熱炒店老闆曾在節目中透露，他過去是八大行業的股東，有老婆和2個兒子，生活平穩快樂，不料老婆因車禍驟然離世，原本開朗的13歲大兒子變得沉默，年僅3歲的小兒子懵懂無知，兩個孩子都很需要他照顧，後來他努力振作起來，為讓孩子吃到媽媽的味道鑽研料理，最終在朋友鼓勵下開店。