有些女生天生愛撒嬌，凡事希望男生幫忙，但有些女生則是做不來，喜歡靠自己努力爭取，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛女、摩羯女、獅子女不願用撒嬌裝懦弱，做起事來能力不輸男生。

▍金牛女

撒嬌的女生確實比較輕鬆好命，但金牛女深知自己長處不在此，沒必要東施效顰。而金牛女一旦做起事來，可以一個頂兩個人，認為別人能做到，自己憑什麼落後？不如勤奮努力，就算失敗了，也不會丟臉。

▍摩羯女

摩羯座個性嚴謹且勤奮踏實，對於撒嬌這種事，她們寧願恃才傲物，也不願恃寵而驕。摩羯女凡事都喜歡自己來，不會尋求幫助，認為自己也能做到。而天生吃苦耐勞的她們，能力通常比男人還要強許多。

▍獅子女

再嬌小可愛的獅子女，也有大女人的氣息，會撒嬌但不會裝懦弱來博取同情，對於耍心機那些套路，獅子女看不上眼。而獅子女在扛起責任的時候，精明能幹的樣子，不僅跟嬌氣沾不上邊，還比部分男生更優秀。