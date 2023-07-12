「星二代」易寶宏殺警餐判刑，入獄後卻改調外役監，讓基層員警哀嘆「我學長白死了」，引爆各界怒火，連民進黨2024總統參選人賴清德也跟著喊話，讓國民黨高雄市議員白喬茵無言狂酸「以為賴清德今年才入黨」，更直言民進黨從來不怕做錯事，只怕「連側翼都壓不了的輿論大海嘯」。

白喬茵昨（11）日在臉書表示，民進黨高雄幫過去展示快狠準地修法效率，讓綠營大樁腳李清福爽爽移到外役監，但對於外役監遲遲未排除擄人勒贖、加重詐欺、致人死亡等重大犯罪，立委諸公卻揮不下那把刀，讓黑箱的遴選標準繼續黑箱，把不合理的權貴特權當常態，才會爆發殺警嫌犯移到外役監，開始「類度假」的荒謬情節。

「我只問一句，只要民進黨想過的法案有過不了的嗎？」白喬茵指出，令全民憂心的萊豬、核食、大法官疑慮等，甚至連「竹竹併」都差點粗暴地逕付二讀，民進黨從來沒打算跟人講道理，只在乎立院人頭夠不夠、能不能輾壓修法。

白喬茵酸，賴清德跟著此次民怨一起喊「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」，但過去8年執政的是民進黨，國會最大黨也是民進黨，賴甚至當過總統蔡英文的行政院長，如今這樣喊聲，差點讓她以為賴才剛入黨，否則怎麼老是企圖與民進黨的惡與怠惰切割，「這個政府怕的從來都不是做錯事，怕的是連側翼都壓不了的輿論大海嘯，但僅限於選舉年」。