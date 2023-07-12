想找到合適的工作，好好準備面試是不可或缺的環節，近日有疑似大陸電信設備廠華為的面試考題流出，其中有道題目「若家裡來了以下客人，該先為誰倒水？」，選項共有5個人，該面試考題引發大陸網友熱議。

一名大陸網友在社交平台「小紅書」上分享一則疑似是華為的面試考題，而且是專門給高管級職群的測驗。測驗題目問道「假如你家裡來了如下客人，你會先給誰倒水呢？」，選項共有5個，分別是舅舅、老師、死黨、爺爺以及主管。

華為該則題目掀起網友討論，其中一派覺得要先接待來訪的主管，「先給主管倒水，因為主管在面試你」、「肯定是選主管，這是上班面試題，不是試卷」；但另一派則覺得要先替長者服務，「先倒給爺爺吧，他輩分最大又是我的親人」；一名網友則分析，「順序是從客到主，從不熟到熟，主管→老師→爺爺→舅舅→死黨→自己」

有網友質疑像華為這樣的大公司應該不會出這類型的考題，但有其他網友透露，「我面試就是掛在華為的性格測試，有很多題目很怪」、「我面試華為是問我家裡有事和專案緊急要加班，要選哪個？還有問我工作中同事精神崩潰，該怎麼辦？」。