日本防衛省（國防部）表示，北韓今天發射了可能是彈道飛彈的飛行體。此飛行體是否會對日本造成影響，日本防衛省正在蒐集相關資訊。
日本放送協會（NHK）報導，在日本首相官邸（行政中心）危機管理中心的官邸對策室，有關的官員緊急開會蒐集北韓動向的資訊。
南韓軍方於上午10時7分（台灣時間9時7分）左右公布，北韓朝日本海的方向發射了彈道飛彈。
上一次北韓發射可能是彈道飛彈的飛行體是上個月15日，這是今年北韓第12次發射。
日本防衛省（國防部）表示，北韓今天發射了可能是彈道飛彈的飛行體。此飛行體是否會對日本造成影響，日本防衛省正在蒐集相關資訊。
日本放送協會（NHK）報導，在日本首相官邸（行政中心）危機管理中心的官邸對策室，有關的官員緊急開會蒐集北韓動向的資訊。
南韓軍方於上午10時7分（台灣時間9時7分）左右公布，北韓朝日本海的方向發射了彈道飛彈。
上一次北韓發射可能是彈道飛彈的飛行體是上個月15日，這是今年北韓第12次發射。
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