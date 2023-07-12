飲食與健康具高度關係，長期攝取高脂、高糖或高鹽食物，小心提供癌症入侵的機會。胸腔暨重症專科黃軒引述美國研究指出，長期生活在食物沼澤者，死於與肥胖相關癌症的可能性，如乳癌、大腸癌和肝癌等，比生活在有健康食物選擇的地區高出77％。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，所謂食物沼澤是指那些充斥著很多便利、外食店的地方，通常含有高鹽、高糖和不健康的脂肪，容易導致肥胖、高血壓和糖尿病等疾病，且與肥胖相關癌症，如乳癌、大腸癌和肝癌的死亡風險增加有關。

黃軒進一步說明，根據美國一項研究顯示，欲探討食物沼澤與肥胖相關癌症死亡率關係，研究人員分析2010年至2020年的大數據，計算肥胖主要容易引起13種癌症，包括乳癌、大腸癌、子宮內膜癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝癌、腎癌、胰腺癌、卵巢癌、甲狀腺癌，及多發性骨髓瘤和腦膜瘤。

黃軒接著表示，結果發現，生活在食物沼澤者，與肥胖相關的癌症死亡率，比生活在有健康食物選擇的地區高出77％；生活在食物沙漠者，其癌症死亡率則沒有顯著影響。即使調整年齡、種族其它因素的影響，居住在食物沼澤者，其死亡率仍高出30%。研究人員建議，只要改善食物沼澤的環境，就可能有助減少肥胖相關癌症的負擔。

黃軒認為，此項研究結果仍需更多醫療研究去證實直接的因果關係，但仍可作為一個生活上的參考。他強調並非真的要大家遠離食物沼澤，更重要的是，不要亂吃不健康、不營養，高脂、高糖或高鹽的日常生活食品，才是上上之道。