拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）向球隊提出交易申請，希望加盟東區冠軍熱火，但南灘大軍提出的交易籌碼卻不足以讓拓荒者感到興趣，根據美媒《ESPN》報導，拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）表示，球隊會保持耐心，並不會急著將利拉德送走，「如果需要幾個月後才能完成交易，那就這樣吧！」

利拉德曾經說過，對於球星組團爭奪冠軍感到非常反感，自己不會走向這條「歪路」。利拉德這番言論吸引許多球迷力挺支持，但拓荒者是小市場球隊，獨自帶隊難度太高，將要邁入職業生涯尾聲的利拉德也開始有了新的想法，他希望在退休前拿下生涯首冠，並以熱火作為下家首選。

克羅寧說，自從利拉德提出交易申請後，就從未和他說過話，過去2季拓荒者都無法打進季後賽，選秀順位落到樂透區，克羅寧坦承近年球隊補強不力，辜負了利拉德的期待，「圍繞利拉德建隊始終是我們的目標，但我們沒有找到適合的交易補強，我覺得我沒有盡責，我們已經朝著正確的方向前進，如果沒有辦法帶給他這樣的感覺，那我依舊是失敗的。」

拓荒者也想把利拉德的交易價值最大化，只要其他球隊報價更好，拓荒者不會放過任何一絲機會，克羅寧指出，基於利拉德對球隊的貢獻，拓荒者期望有著兩全其美的結果，但也坦承這種交易很難實現，「他剩下的職業生涯對我們來說重要，與此同時，我們也必須做出對我們有利的情況，找到最適合的交易報價，這非常複雜。」