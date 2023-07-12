一名男子前年到北市大安運動中心游泳，游泳後他到淋浴間，陳姓男子突然打開門簾進來，並把浴簾關上，對他說「你很可愛，身材練得很好」，不顧他反對，直接蹲下幫他口交，刑事部分陳男遭判刑3年5月，民事求償部分，台北地方法院判陳賠償30萬元。可上訴。

受害男子提起民事訴訟主張，陳男在2021年11月17日晚上9點多，在北市大安運動中心內游泳池淋浴區，見他在於淋浴間淋浴，竟進入他之淋浴間強行撫摸他，經他拒絕後，陳男仍違反他意願，強吻他的私處。

他主張，陳男的行為故意不法侵害他身體、貞操及性自主權，致他受有精神上損害，故意以背於善良風俗之方法加損害他，請求法院判令陳男賠償他精神慰撫金60萬元。

台北地方法院認為，陳男刑事部分遭依強制性交罪判處有期徒刑3年5月，且陳男在民事庭言詞辯論期日未到場，也未提出書狀爭執，依民事訴訟法視同自認，堪認被害人的主張為真實，陳侵害他人身體及性自主權即貞操權，侵害屬情節重大，判賠30萬元。