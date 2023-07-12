桃園一名黃姓婦人去年因停車問題與一名男子起糾紛，黃女見男子又將車停在巷口，便持美工刀狂刮車5分鐘，嚇哭當時待在車內的女童，事後因涉及毀損罪遭起訴。桃園地院審結，判黃女拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。

判決書指出，黃姓女子2022年7月23日下午間，發現一名男子將車停在巷子對面，認為男子的車子阻礙巷弄車輛通行，便氣炸持美工刀狂刮右側車門，當時男子的未成年女兒就坐在車內，全程目睹黃女犯案，待男子返回取車時獲悉黃女犯行，氣得報警處理。

黃女接受偵訊時，否認拿刀刮車子，且當時有請警察檢查她的皮包，裡面並沒有查到刀具。

桃園地院審理時，法官勘驗女童的證詞，女童說當時在車內等爸爸一邊玩手機，阿婆先拿垃圾敲車子後，又拿著綠色的美工刀對車子亂揮一通，還敲行李箱快5分鐘，她嚇到哭泣，等爸爸返回後才趕緊轉告事發經過；此外，受害男子也說，當時詢問女兒才知道被刮車，車子的右側出現一條很深的刀痕，在事發前半月車子才剛烤漆，非常確定刮痕是當天出現。

法官比對各項證據及證詞，認定黃女僅為了停車糾紛，便持刀毀損他人車輛，實在不該，考量黃女始終否認犯行，迄今未與男子和解，犯後態度難認良好等情狀，依犯毀損他人物品罪，處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。