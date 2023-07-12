慶祝行動菩薩與學生「相見歡」活動邁入第10年，也為兌現對弱勢孩子允諾的「九族文化圓夢之旅」，「台灣行動菩薩助學協會」將首度在中央公園舉辦「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，號召民眾一起路跑、健走、野餐，公益所得將作為九族圓夢費用及助學金。

行動菩薩助學協會指出，與學生相見歡活動今年舉辦第10屆，特別籌備了「2023愛一直都在」系列活動，內容包括將於10月21日在中央公園舉辦為愛圓夢路跑，邀請大家一起來「鬥熱鬧」，路跑公益所得則為1000名協會助學孩子圓他們的「九族文化圓夢之旅」。

協會理事長陳武華表示，協會2年前曾允諾帶弱勢孩子去九族文化村，因疫情至今未完成，日前探訪學生時，還有孩子詢問何時能再去遊樂園玩，為此，決定兌現當初的承諾，盼圓孩子們去遊樂園的夢想，更希望透過大眾之力讓這場圓夢之旅順利完成。

協會活動主委張麗莉說，為了幫孩子圓夢，希望邀請各界參加10月21日的路跑活動，一起為圓孩子的夢而跑、為偏鄉孩童教育而跑；這次活動賽程分為8K健跑組、4K健走組，參加者跑完後除可領完賽禮，還能留下一起野餐，且報名就能參加抽獎，有機會抽中虹夕諾雅谷關雙人房住宿券、捷安特腳踏車、55吋電視機等大獎。

協會強調，路跑公益所得將全數作為孩子九族文化村之旅費及助學課輔金使用，呼籲民眾一起健身、做公益。