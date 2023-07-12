●聯準會周二發布6月貼現率會議紀錄，12家地區聯準銀行中，包括克里夫蘭、里奇蒙、聖路易斯和達拉斯4家聯準銀行支持貼現率調升25個基點，其餘8家支持貼現率維持不變。這份貼現率會議紀錄反映出聯準會決策官員6月開會時在利率方面的分歧，還是有部分聯邦公開市場委員會（FOMC）成員支持在6月會議升息1碼。自2022年3月起連續10度調升聯邦基金利率後，聯準會在6月會議決定維持該政策利率不變，仍為介於5%～5.25%，而貼現率亦維持不變，仍為5.25%。

●國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF預估未來5年全球經濟年成長率約為3%，遠低於約3.8%的歷史均值。隨著金融環境進一步緊縮，資本流動可能面臨壓力。

●代表通用，福特與Stellantis三大車廠15萬名員工的美國聯合汽車工會（UAW）主席Shawn Fain揚言，除非與資方重新簽定公平的勞資協議，否則將不惜發動三大車廠的大罷工。他表示，過去10年來三大車廠獲利數千億美元，員工有權分享成果，如果三大車廠不願意給予員工公平的對待，那麼員工也不會畏懼採取行動。該工會組織將自周四起分別與三大車廠展開勞資協議談判。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加302.6萬桶，汽油與餾分油庫存分別增加100.4萬桶與290.8萬桶。紐約期油交割地庫欣的庫存減少215萬桶。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）接受英國《金融時報》訪問時表示，聯準會尚未完成升息工作，在政策達到足夠具限制性水準使通膨率回落至2%目標方面，我們仍有一段路要走。他並表示就業市場的供需正在趨於平衡，並認為美國經濟增長將變得相當緩慢，但不會陷入衰退。

●市場看好聯準會的升息周期接近尾聲，周二美元與美國債息走軟，帶動國際金價連漲第四天並創下3周新高。美元指數一度跌0.3%，報101.65，創下5月初以來新低。美國10年期債息曾跌4.56個基點，報3.9482%。紐約期金收漲6.1美元或0.31%，報每盎司1937.1美元，創下6月21日以來新高。英國薪資增長較預期強勁使英國央行持續升息的可能性升高，英鎊尾盤漲0.6%，報1.293美元，盤中一度升至1.2934美元，創下15個月新高。

●美元跌至兩個月新低，以及市場預期即將公布的美國官方原油庫存數據將下滑，周二紐約期油收漲1.84美元或2.52%，報每桶74.83美元，創下5月1日以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.71美元或2.2%，報每桶79.4美元，創下4月28日以來新高。