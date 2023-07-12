綽號「狀元」的台南47歲任姓男子9日晚間遭擄到安南區四草茶行，被4人凌虐毆打後，丟包永康奇美醫院時已明顯死亡，警方成立專案小組偵辦，陸續帶回28歲陳姓主嫌等4男2女，11日依殺人等罪嫌移送複訊，檢察官複訊後聲押陳、張2嫌，台南地院12日裁押禁見。警方昨晚再逮捕另名32歲楊姓主嫌到案，懷疑他涉及幕後策畫，但楊嫌否認。

警方偵辦這起殺人丟包醫院案，於案發後鎖定11輛車，其中，23歲張姓男子載著20歲陳女駕車將任男丟包醫院 ，9日當天即投案，但說詞避重就輕，警方分析比對各項跡證， 10日深夜陸續逮回陳姓主嫌等4人，並在安南區四草茶行查扣8把瓦斯長短槍，全案依殺人罪、組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送偵辦。檢察官11日複訊後聲押陳、張2嫌，12日上午台南地院裁定羈押禁見。

警方昨晚又再帶回另名32歲楊姓主嫌到案，楊嫌在案發後躲藏一天，警方昨天透過各種關係把人找出來，但楊嫌矢口否認涉案，對於案情一律辯稱「不知情、不在場」，但警方認為他涉案程度重大，在整起案件中扮演關鍵要角，目前仍持續訊問中。