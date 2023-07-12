嘉義縣民雄分局日前逮到3名車友，將持續擴大追查該詐騙集團。（民雄分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局日前逮到3名車友，當場查獲贓款33萬5100元。（民雄分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局日前查緝詐欺車手提領熱點，發現一組車手集團經常在嘉義、雲林，甚至彰化一帶四處領錢，一天最多領到近百萬，經連日跟監蒐證，專案小組趁車手操作ATM時將人當場逮獲，連同接應同夥共3人一併帶回，查扣贓款33萬元，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

民雄分局指出，該詐欺集團會先以「假求職」或「假貸款」方式騙取被害人的提款卡及密碼，再將提款卡郵寄給負責第一線提領的車手，車手團收到提款卡後，隨即四處找尋銀行、郵局或便利商店的ATM提領人頭帳戶內的贓款，一天最高可提領將近百萬元。

警方立即成立專案小組，長期跟監蒐證，並調閱監視器畫面鎖定犯案成員及車輛，日前在雲林縣發現車手開始到處取款，先後至郵局、農會、銀行等處操作ATM提領現金。

警方持續守株待兔，等車手到超商下車提款，取款完成後，隨即一擁而上，當場逮捕29歲林姓、30歲林姓和28歲鄭姓共3名詐欺集團成員，查扣贓款33萬5100元、作案手機、提款卡等證物，將3人帶回偵辦，並將持續向上追查。

民雄分局也呼籲，民眾如果在各大銀行、超商的ATM遇有提領時間過長或持有數張提款卡等，疑似為詐騙集團車手取款，請立即撥打110報案，並警告不肖人士切勿心存僥倖犯案，警方將全力追緝到底。