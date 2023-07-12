花蓮縣穩定偏鄉幼兒園教保服務人力，讓幼童得到最好的照護，訂定給付地域加給補充規定，是全台第三個訂定並發放教保員地域加給的縣市，下月起各公立國小附幼教保員每人每月最少加薪630元，最高則是5150元。

縣府教育處因應教育部公立幼兒園契約進用人員進用考核及待遇辦法修正規定，「直轄市、縣市主管機關得就所轄偏遠及離島地區，訂定給付地域加給補充規定」，經縣長徐榛蔚指示規畫，訂定「花蓮縣偏遠地區公立學校附設幼兒園契約進用教保員地域加給支給補充規定」，預計8月1日起支給縣內各國小附幼教保員地域加給。

教育處指出，全國目前有屏東縣及嘉義縣訂有教保員地域加給補充規定，花蓮縣是第3個訂定並發放教保員地域加給的縣市，希望能衡平公立學校附幼教保員與教師薪資福利待遇，替偏鄉幼兒園留住教保人才。

教育處說明地域加給發放標準，主要是參照「花蓮縣政府各服務處所地域加給表」規定，但不包含年資加成，其中，花蓮市、吉安鄉、新城鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮、玉里鎮及富里鄉等地區每人每月支給630元整（東台加給）；秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉及豐濱鄉等地區每人每月支給3090元整（第三級）；奇美國小附幼則是每人每月支給5150元整（第五級）。

徐榛蔚說，教保員是幼兒園重要的教保服務人力，發放偏遠地區地域加給，希望能為偏鄉留住人才，也期盼能透過提升教保員薪資待遇，提高其留任意願，同時她也強調，師資穩定，教保服務品質才能提升，更能讓孩子快樂就學，家長安心就業。

此外，教育處補充說明，縣內各鄉鎮市立幼兒園可依據自己財力，比照補充規定發給園內教保員地域加給，讓所有公立幼兒園的教保員皆能受惠，為偏鄉幼兒園留住教保人才。