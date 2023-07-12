網路遊戲實況主兼YouTuber Toyz（劉偉建）被爆勾搭已婚人妻，對方是擁13萬粉絲的小模榕榕子，對此，Toyz稱兩人只是在拍片，而榕榕子今（12日）在IG發限動表示，要停工2周，訊息也不太會回。其實，Toyz的感情世界一直都是網友討論話題，前三任交往對象都是性感女神，身材一個比一個火辣。

Toyz一度和賽車手網美奈奈論及婚嫁，他還被直擊在街頭摸女方的胸部，小倆口愛得甜蜜，但Toyz觀察勒戒期間，小倆口卻為了林襄吵架，起因是Toyz用林襄性感照當小帳的大頭貼，結果被奈奈發現，質疑他看林襄性感照DIY，氣到寫信到監獄罵他，兩人戀情無疾而終，最後以分手收場。

Toyz過去和香港模特兒樂宜、實況主湘湘有過一段情，樂宜和奈奈都是長相甜美、精緻，還擁有前凸後翹的火辣身材，網友都忍不住羨慕起Toyz的艷福不淺。不過Toyz在直播時，仍自稱單身，強調沒有女朋友，還稱自己未來恐怕要坐牢4年，不能讓女生等。

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