關注美股11日走勢，收盤S&P500上漲29.73點，上漲幅度0.67％，收在4,439.26點；道瓊指數上漲317.02點，上漲幅度0.93％，收在34,261.42點；那斯達克上漲75.22點，上漲幅度0.55％，收在13,760.70點；費半指數小漲1.93點，漲幅0.05％，收在3,653.53點。

聯準會紐約分行總裁John Williams表示美國經濟成長將逐漸放緩，預計經濟最疲弱的時間將落在2024年，貨幣政策以及放貸收縮將拖累2024年的需求表現，但不預期美國經濟將陷入衰退，目前貨幣緊縮的影響尚未完全顯現，但貨幣政策仍需要進一步收縮。

第一金投顧分析，AI概念股火花有望走到19日AMD CEO來台演講，後續進入訊息面空窗期，則是要提防利多出盡；另外穩健部分則是布局蘋概股的新機備貨行情，大立光在鏡頭規格提升最為受惠，其他則是可以留意南部是否有缺水情況傳出，相關概念股有機會在電子股休息時補上。

從籌碼面部分來看，散戶小台大幅翻空，而外資期貨多單留倉口數則是穩定增溫，短線來看皆有利於多方表態，下降趨勢線約在17,000點附近，約當月線壓力，中期則觀察能否有效站回。

群益投顧指出，因美國債務結構問題，資金氾濫環境可能更進一步擴大。市場處在一個頗極端環境的多空謹慎摸索階段。在結構風險待釐清下，高基期強勢題材股面臨相對較大波動風險，建議留意個股基期結構，擇強守技術面應對。

類股部分，Meta於6月發表最新款混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3；蘋果在6月6日的WWDC也發表擴增實境（AR）頭盔Vision Pro。獲大摩點名Vision Pro供應鏈的大立光在7月初盤勢下跌之際逆勢強漲，帶動光學股跟進，但股價強度不及VR概念股如威盛等。