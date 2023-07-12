OECD指出，雖然目前沒有太多證據顯示AI崛起正對就業市場造成重大影響，但原因可能是AI革命仍處早期階段而已。

其認為AI革命帶來自動化會讓許多工作職務被淘汰，以各成員國的就業市場平均值來看，有高達27％職務面臨被淘汰的風險最高，尤其許多東歐國家所受影響最大。

OECD去年調查發現，每五個工人裡，就有三人憂慮自己的工作，在未來10年會被AI取代。

該調查是在7個OECD成員國裡，針對2,000家從製造到金融業的公司裡多達5,300名工人來進行。