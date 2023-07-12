OECD指出，雖然目前沒有太多證據顯示AI崛起正對就業市場造成重大影響，但原因可能是AI革命仍處早期階段而已。
其認為AI革命帶來自動化會讓許多工作職務被淘汰，以各成員國的就業市場平均值來看，有高達27％職務面臨被淘汰的風險最高，尤其許多東歐國家所受影響最大。
OECD去年調查發現，每五個工人裡，就有三人憂慮自己的工作，在未來10年會被AI取代。
該調查是在7個OECD成員國裡，針對2,000家從製造到金融業的公司裡多達5,300名工人來進行。
經濟合作暨發展組織（OECD）在11日發表「2023年就業展望」報告，預測人工智慧（AI）帶來的革命，將讓其38個成員國內逾四分之一的工作職務，未來可能輕易地被AI取代，讓相關工作的人員丟掉飯碗。
OECD指出，雖然目前沒有太多證據顯示AI崛起正對就業市場造成重大影響，但原因可能是AI革命仍處早期階段而已。
其認為AI革命帶來自動化會讓許多工作職務被淘汰，以各成員國的就業市場平均值來看，有高達27％職務面臨被淘汰的風險最高，尤其許多東歐國家所受影響最大。
OECD去年調查發現，每五個工人裡，就有三人憂慮自己的工作，在未來10年會被AI取代。
該調查是在7個OECD成員國裡，針對2,000家從製造到金融業的公司裡多達5,300名工人來進行。
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