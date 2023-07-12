59歲李姓婦人在台南市四草大橋溺水被救上岸已無呼吸心跳。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市連接安平區、安南區的四草大橋，今天清晨再傳有人落水。消防人員獲報到場時，發現溺水的59歲李姓婦人已被沖到安南區鹽水溪北側水域，經通報海巡署船艇加入搜索後，將李婦救上船，再接送到附近上岸，但對方已無呼吸心跳，經緊急送醫仍不治。警方已通知家人處理，溺水原因待查。

今天清晨7點30分左右，台南市政府消防局119救災救護指揮中心接獲釣客報案，指四草大橋中間正下方西側約100公尺有人落水，溺水的婦人呼叫求救後，立即調派特搜及安平消防分隊前往救援。

消防人員到場後，發現因退潮溺水婦人被捲到四草大橋北側水域後，就看不到人影。消防人員通報海巡署船艇加入搜尋，大約在8點20分發現婦人後，立即將她救上船，再由消防小艇接送到附近沙灘上岸，但對方已無呼吸心跳，雖緊急送醫仍不治。

事後，警方查出死者身分是李姓婦人，四草大橋上還遺留1輛機車，已通知家人前來處理。