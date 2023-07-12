文化差異是不少情侶交往的阻礙，一名台灣女網友近日與上海男友吵架，原因是男友抱怨她父母沒有做家長的樣子，過年過節從沒表示過誠意、不關心他，反觀他父母在女友生日的時候，會匯錢給原PO買東西，但原PO反駁爸媽本來就沒送禮的習慣，結果貼文一出，多數網友都不挺原PO。

這名女網友日前在Dcard發文，男友是上海人，已經交往5年，兩人目前住美國，最近男友跟她大吵一架，男友批評原PO爸媽「沒個家長的樣子」，像是他爸媽在原PO生日或過年過節的時候，媽媽會匯錢給原PO買喜歡的東西，但原PO爸媽不僅沒有，就連一頓飯也沒請過，覺得自己不被重視、沒受到關心。

但原PO解釋，家裡沒有送錢、送禮物的習慣，且她覺得爸媽已經很關心男友了，之前男友牙痛的時候，媽媽就幫忙打聽美國比較便宜的治療方案，也有買零食請她帶到美國送男友，但男友仍想與原PO爸媽多交流，且希望原PO爸媽能有個家長的樣子，多關心他。

對此，有網友認為是兩邊文化不同，「節日轉禮金是大陸人的習慣」、「本人也交過幾個大陸男友，他們的確是這種風格，他和他家人都會用錢表示關心」，不過也有許多人指出原PO也有錯，「妳超豬隊友欸，從人家手上拿的紅包都沒想過回禮嗎」、「接受人家文化的好處之後，再來說這種文化不好？吃相真的難看。送不了等值的禮物，就不要隨便收人家的東西很難？」、「如果是我，那筆生日禮金不會花掉，而是在男友生日時請他吃飯，以及節日時送男友爸媽東西，然後說是全家的心意」。