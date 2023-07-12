近期，大陸多地陸續公佈第三季地方債發行計劃，不少地方將在9月底前完成全年新增債券發行任務。專家表示，地方債發行將在第三季迎來高峰；結合當前經濟形勢看，下階段財政支持力度將進一步加大，增量政策工具有望推出。

《中國證券報》報導，根據華金證券統計，截至6月30日，已有19個省、計劃單列市披露了第三季地方債發行計劃，合計計劃發行1兆4440億元（人民幣，下同），其中新增一般債、新增專項債、再融資一般債、再融資專項債分別擬發行1338億元、6886億元、3202億元、3014億元。

專家認為，地方債發行有望在第三季迎來高峰。興業研究分析師胡曉莉表示，在穩增長壓力加大、政府性基金收入承壓的情況下，地方債早發行、早使用的需求較大，新一批地方債額度大多在第三季發行完畢。

廣發證券統計數據顯示，截至6月末，新增地方債提前批額度已基本發行完畢，預計第三季地方債可能發行完剩餘額度的80％，10月至11月發行完剩餘額度的20％。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前，經濟恢復的基礎尚不牢固，內需不足問題依然突出，市場預期和信心有待改善，實現全年經濟增長目標仍需財政政策發力。

不少專家認為，下階段財政支持力度將進一步加大，增量政策工具也有望推出。

「積極財政政策將運用多種工具繼續發力。」植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，一方面，可能會加碼政策性開發性金融工具，推動基建、新基建加快建設，釋放投資需求，帶動下游產業鏈發展；另一方面，可能會再度動用專項債結轉額度或新增額度，不排除發行特別國債緩解地方財政壓力的可能性。

在中信證券首席經濟學家明明看來，政策性開發性金融工具具有典型的逆週期特徵，上半年在經濟復甦較快時力度有所減弱，下半年有望重啟擴張。

民生證券固定收益首席分析師譚逸鳴說，「綜合來看，在專項債和可能推出的增量政策工具支持下，下半年基建投資增速有望回升，從而對穩增長形成有力支撐。」