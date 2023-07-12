信義房屋推出最新電視廣告「看得見的信任」，傳達一線同仁站在客戶立場為其著想的專業、細膩服務，用溫馨又帶點Kuso的方式讓大眾看見信義房屋令人「看得見的信任」。上線首月即創造突破1000萬觀看數，另外同步上線的「看見信任大搜查」，於網站中加入四個同仁的真實服務案例，上線以來更創造33萬進站人次。

信義房屋秉持以人為本、以心待人，創造許多感動服務經驗。在新一波廣告中，業務在屋主面前拉小提琴、請對方鼓掌，看似不按牌理出牌的行為背後，是因為進一步獲悉買方家中有正在習琴的孩子，擔心琴音是否會影響鄰居；同時，在拜訪屋主時發現物件的優點、在現場測試，並且用分貝計App展現鄰房的音量讓屋主了解優勢，先釐清買賣雙方需求與物件優勢後，再協助雙方洽談，在客戶提出之前先一步為對方考慮，以簡短影片展現信義房屋將心比心的服務精神，帶出「體驗心的溫度，串起每個家的幸福」的服務初衷引起共鳴，讓廣告6月12日上線以來累積超過1100萬觀看數。

除廣告影片外，信義房屋同步推出以「信義城市」方式呈現的線上互動網站「看見信任大搜查」，透過4個業務同仁真實發生的感動服務故事，信義房屋看得見的誠懇正直、看得見的專業熱情、與看得見的無微不至等面向，站內亦不定時輪播包括連續九年獲證交所評鑑前5%、早於法規開始推出不動產說明書帶動政府重視納入政策等15項信義優勢，帶領民眾認識信義房屋值得信賴背後貫徹企業的「以人為本」、「先義後利」的價值理念，以及用專業為客戶用心計較每個細節，將客戶真誠的當作家人、親友守護。除了感動服務故事，信義房屋也提供多樣好禮，包括Dyson吸塵器、集團旗下居家服務專業平台「信義居家」最熱門的家電清潔、居家清潔等服務兌換券，上線以來共吸引超過33萬人次進站觀看。

信義房屋創立迄今超過40年，不僅是消費者信賴的房仲品牌，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業。以企業之力創造「先義後利」的精神，鼓勵員工看見社區需求、提供在地社區服務，持續推動正向善循環，於本業之外致力於回饋社會，所推動的「社區一家」計畫榮獲總統文化獎「在地希望獎」，為國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動。深信對的事情堅持去做才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。