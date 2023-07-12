駿熠電除長年虧損導致公司淨值不斷下跌外，於去年開始連續發生因內控內稽制度未確實落實，發生重大內控缺失，致去第2季財務報告認列相關減損達7,392萬元，占該年度淨值2,636萬元之280%；怎料，第3季該公司又因財務資料無法交給會計師核閱，財報無法如期繳交，去年11月遭櫃買中心裁處停止交易，今年再度因同樣理由缺交首季財報，導致公司終遭櫃買中心於6/27終止櫃買交易，成為一般公開發行公司，眾多小股東投資血本無歸，認為遭到公司刻意坑殺，紛紛要求前董事長出面負責

據產業界人士分析，上市櫃公司交不出財報有兩種可能，一個是公司可能營運不佳，企業內部美化了報表，但過不了會計師查核簽證，因此交不出財報。還有另一種狀況是公司營運真的太差、虧損連連，可能公司在清算完資產和負債後剩餘的淨值已經變負的了，所以經營團隊、董事會乾脆不管，連做帳都懶得做，更遑論給會計師簽證。據金管會證期局副局長高晶萍今年4月12日例行記者會上說明，駿熠電係因無法提交財務報表給會計師核閱，致使會計師中止委任，以致2022年第3季財報即未如期繳交；櫃買中心也說明，駿熠電11月17日停止櫃檯買賣後，陸續未公告申報2022年度及2023年第1季財務報告，已併案繼續停止櫃檯買賣。

據市場知情人士之說法，李賢文夫妻兩人入主公司以來，除業績嚴重消退外，公司之所以連續兩季財報無法簽證，就是因為提不出可信的財務文件，導致會計師無法簽證，企圖掩飾其等違反證交法之犯行，才會寧可違法也要在董事會上阻止有心重整公司治理之金主成為公司大股東，更有小股東爆料，已向檢調機關檢舉李賢文夫妻涉嫌掏空公司包含昆山廠等資產，且李賢文係因已將公司經營權一物多賣，為免其他出資金主起疑，僅能出此下策，待強行取得公司過半股份後將公司撤公發，再變賣資產，形同坑殺小股民，駿熠電公司應該儘速出面說明。