被稱為「租金補貼2.0」的內政部營建署「300億元中央擴大租金補貼專案」7月3日正式上路，但僅約1周就有許多房客哀號遭房東阻擋申請，且向營建署反映後竟得到無法提供協助的答案，營建署甚至要民眾自行向民間團體「崔媽媽基金會」尋求幫助，讓民眾全都氣炸。

自1994年開始，針對租屋及公寓大廈疑義法律諮詢、租屋及搬家糾紛協商調解、租約事前審閱等居住事項提供義務法律服務的「崔媽媽基金會」，昨（11）日透過臉書表示，300億擴大租金補貼專案開辦以來，他們接到許多房客的求助電話，有超過6成的民眾透露遭房東阻擋申請相關補助，但撥打營建署諮詢專線反映後，營建署卻稱無法提供協助，還要他們自行向民間團體求助。

崔媽媽基金會指出，因大多數房客致電時，已經先被營建署推託過，因此在電話中的口氣都不太好，讓基金會的同仁與志工承受很多負面情緒及謾罵，他們才不得不澄清，營建署從未委託他們提供租金補貼諮詢！

崔媽媽基金會透露，租金補貼上路才約1周，他們就已接到上百通求助電話，顯示租屋市場上確實有相關問題，「這樣的大眾聲音去到營建署，營建署卻不願意多加瞭解，也無怪乎政府能夠無視租屋黑市現況，始終堅定主張『申請租補不需要房東同意』」。

不過崔媽媽基金會也說，他們一直以來本來就有提供義務法律諮詢，因此會努力協助被營建署推開的房客們，但希望房客們也能一同協助，提供被房東拒絕申請租補、威脅退租或漲租的截圖及事證，「營建署拒絕『聽見』，因此我們要讓他們『看見』」。

相關貼文引起被轉傳後讓臉書、PTT網友全都氣炸，怒批「政府無能到把責任推給民間團體」、「垃圾執政黨，撒幣政策還把責任推到民間團體」、「公務員真好做」、「政府跑去甩鍋給一個非營利組織」、「笑死，政府自己不解釋，丟給其他人解釋？」