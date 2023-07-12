新冠肺炎XBB疫情衝擊下，國內超額死亡仍持續，6月超額死亡比率達16％，以非新冠死亡為主。XBB疫情之下，非新冠的疾病負擔、死亡均有增加，且多發生在非都會地區，如桃竹苗，道出疫情的健康不平等問題。為因應秋冬的新一波流行，專家建議65歲以上長者應在入秋時接種XBB單價疫苗、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，及流感疫苗，避免重症、死亡風險。

超額死亡主要分為3條路徑，包括感染後出現中重症的死亡、新冠的伴隨死亡，以及非新冠死亡，無論是非感染者或無症狀感染者，會不會因為糖尿病、高血壓、心臟病、腦血管疾病、阿茲海默症等慢性疾病及其他呼吸道傳染病而造成死亡，還需要持續監督與觀察。台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣3月的超額死亡比率高達25％、4月降至4％，但5月開始升溫，達到17％，6月則為16％。進一步分析發現，5、6月超額死亡主要來自非新冠死亡，分別13％及10％，新冠的超額死亡則僅有4％及6％。

台灣在BA.2時期，各地流行及超額死亡皆較高，地理異質性低；在BA.5時期，各地流行出現差異，北北基、中彰投具有較高超額死亡；在BA.2.75時期，各地流行持續出現差異，特別為醫療資源不足的桃竹苗，以及原先的北北基與中彰投，超額死亡皆較高；在XBB時期，整體超額死亡上升，同樣主要發生於醫療資源不足的桃竹苗地區。

陳秀熙表示，超額死亡在各時期持續下降，各地並無太大差異，而非新冠超額死亡在BA.2.75時期前持續降低，但在XBB時期卻又上升，主要發生於桃竹苗，道出了健康不平等的現象，同時也道出醫療資源要恢復到疫情前，需要時間調配、充分醫療人力。目前的人力不充足、醫療中心忙於評鑑的情況，是否為造成非新冠超額死亡的原因，值得所有領袖關心與思考。

疾管署上月透露，待XBB單價疫苗問世後，最快將在9月中旬開打。陳秀熙建議75歲以上長者、免疫脆弱族群、孕婦應優先接種XBB單價疫苗。另為避免入秋之後可能到來的新一波流行，入秋時建議60歲以上族群接種XBB單價疫苗、呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗及流感疫苗，以避免後續的重症或死亡風險。