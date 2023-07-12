萬華區里長於里長座談會中向市長蔣萬安反應，萬華區內民眾亂丟垃圾包的情況日益嚴重。（萬華區公所提供／丁上程台北傳真）

萬華區里長於里長座談會中向市長蔣萬安反應，萬華區內民眾亂丟垃圾包的情況日益嚴重。（萬華區公所提供／丁上程台北傳真）

萬華區里長於里長座談會中向市長蔣萬安反應，萬華區內民眾亂丟垃圾包的情況日益嚴重。（萬華區公所提供／丁上程台北傳真）

台北市長蔣萬安12日上午參與萬華區「市長與里長有約」里長座談會，會中有多達9名里長聯合提案，要求增加環保人力稽查取締亂丟垃圾的民眾，以及增加移動式攝影機的數量，杜絕各里內日漸嚴重的亂丟垃圾行為。對此蔣萬安也允諾，除了將亂丟垃圾罰款提高3倍外，萬華區的巡查員人力增加到12名，移動式攝影機則是在年底前增加到3台。

蔣萬安說，萬華區有許多里長在公開場合都向他當面反應，甚至有很多萬華區民眾寫信到里長信箱向他陳情，告訴他在地方上很多民眾隨意亂丟垃圾包，造成地方髒亂，讓民眾苦不堪言。蔣萬安也在會前致詞時宣布，除了萬華區的垃圾巡查員增加到12人，並於年底前增加3台移動式攝影機外，原本亂丟垃圾袋垃圾包罰款1200元，會提高3倍至3600元。

提案者之一的和平里長吳淑芬表示，萬華地區有36個里，年底前僅增加3台移動式攝影機根本不夠，要遏止亂丟垃圾的行為，起碼1個里要有2台，若環保局移動式攝影機太少，也希望可以透過警用攝影機，協助環保局追查亂倒垃圾的車輛與民眾身分。吳淑芬也直言，光是一個里最多有多達10個被亂丟垃圾的地點，12名巡查員也不夠。

蔣萬安則回應，他也能理解年底只增加3台移動式攝影機可能不夠，但由於今年的預算已經編列完，因此至少今年底先增加3台，配合增加巡查人力與加重罰款，三管齊下看到年底後再看看相關成效。「不可能就這樣沒有人敢亂丟，但我要先把這個問題減緩。」蔣萬安說，下一個年度會視成效編列相關預算，這段期間會督促環保局持續監控了解，並與里長回報執行成果，也希望里長也能隨時跟環保局回報還有哪裡需要加強。