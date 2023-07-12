台中北區五權路近篤行路口路燈12日凌晨3點多遭酒駕男子開價值不斐的BMW撞倒。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

賠大了！ BMW男拒檢逃逸，轉彎失控撞倒路燈2百萬車輛撞毀。

台中北區五權路近篤行路口路燈今（12日）凌晨3點多遭酒駕男子開價值不斐的BMW撞倒；轄區第二分局指出，肇事者為一名35歲林姓男子，他和朋友在公園路一家KTV歡聚散會後，駕白色BMW離開，巡邏員警攔檢拒檢還高速逃逸，沒多久就疑似失速自撞，經酒測其酒測值超標，警方也在訊後依公共危險罪移送偵辦。

台中市警察局第二分局一名員警今（12日）凌晨2點到4點執行巡邏勤務，騎乘警用機車巡經公園路某KTV時，發現一名男子看見員警在執行守望勤務，便刻意迴避員警，並匆忙自停車場駕價值2百多萬元的BMW離去，員警發現該車車速緩慢且有偏離車道情事，便一路尾隨。

該名員警也伺機於中華、篤行路口前將其攔查，未料該車駕駛、35歲林男疑似心虛便加速逃逸，該車行經篤行路右轉五權路時，疑因高速行駛失控自撞五權路上之中央分隔島及路燈燈桿，白色BMW車頭幾乎毀損，也造成燈桿斷裂、傾倒，所幸未造成人員受傷，目前已由權責單位派員搶修中。

另員警對該名35歲林姓駕駛經施以酒測，酒測值已超過法定標準值，詢畢將依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，後續交通事故部分，移由交通大隊肇因研判。

第二分局分局長楊川呼籲民眾，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，第二分局取締酒駕案件不手軟，112年上半年度已取締酒駕件數340件，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯，呼籲駕駛人「醉」不上道，切勿心存僥倖！

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