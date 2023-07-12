1200月票上周上路，機捷運量從疫情前最高峰的每日7.6萬提高到逾9萬人次，催生者桃園市長張善政有感而發，強調1200月票絕非大撒幣，不但是大眾運輸新的里程碑，更是改造城鄉風貌和人口分佈的潛在催化工具，改變民眾運輸習慣的效益遠超過政府投入的預算。

張善政12日主持市政會議指出，1200月票上周上路實施，基北北桃註冊人數超過35萬人，大家都覺得效果非常好，除了通勤族，交通界和都市發展專家學者都有不同的評論，有學者說不要只是政府補貼，希望最後一哩路做好，也有新聞報導分析北北桃人口流動趨勢。

「1200絕對有帶動效果！」張善政說，桃園一直都是淨遷入，1200月票已經開始帶動另一波人口移轉，無形之中改造整合民眾的生活型態，把都市發展引導到更能讓大眾運輸發揮功效，讓部分地區不要因為交通特別方便而特別擁擠跟房價高，他希望雙北人口分佈更平均，桃園成為更多人移居的城市。

張善政也不諱言有陣痛期，像是桃園公車本來就因駕駛不足青黃不接，市府很努力祭出方針幫助公車業者補齊駕駛，但要花時間，也不可能等駕駛補齊才開始實施1200月票，7月上路後，原本就要排隊的公車變成等2班才能搭乘，這都是可預期的，直言公車能量不可能馬上紓解，但都在努力中，指示交通局特別督促公車業者，加把勁補充駕駛人力，有問題要趕快反應，市府會盡力幫忙。

張善政也提到，通勤不是完全仰賴公車或國道客運，不會脫班塞車的機捷是非常重要的工具，在這節骨眼能發揮更大效果。桃捷公司董事長沈志藏指出，機捷運量在疫情前最高峰是每日7.6萬人次，6月平均運量8.4萬人次，7月至今平均每日都超過9萬人次。

張善政說，機捷運量明顯比過去高很多，過去大家覺得機捷票價不划算，有1200月票後票價不是問題，市府也祭出很多配套，像是交通局規畫接駁路線等，希望讓機捷發揮更大效益，坦言還不是100分，也有點辛苦，但市府知道問題出在哪裡也努力設法解決，指示相關局處在1200月票上線後要隨時上緊發條，讓陣痛期降到最低，讓所有市民都能享受到德政。

「一定要跟外界澄清絕對不是大撒幣！」張善政數度表示非常高興1200月票終於順利上線，也對1200月票寄予厚望，會持續觀察各種運量變化，機動滾動修正以發揮更大效果。他強調1200月票是大眾運輸新的里程碑，也是改變人口分佈的潛在催化工具，將來改造城鄉風貌和改變民眾運輸習慣產生的效益，遠遠超過政府投入的預算。