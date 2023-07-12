天后「CoCo」李玟於5日離世，享年48歲，消息一出為演藝圈投下震撼彈，李玟在音樂上造詣非凡，是華人史上第一位站上美國奧斯卡頒獎典禮的歌手，人美心善的她李玟一直熱衷於各種公益活動，曾幫8旬老翁賣光橘子，以及固定探望罹癌女孩，邀請她來看自己演唱會，直到對方逝世。

李玟個性相當善良且樂於助人，據唱片公司員工透露，曾有一罹癌小女孩視李玟為偶像，當時李玟只要返台都會去醫院探視，無法探視時也會透過電話關心她，更曾自掏腰包送她去上海看自己的演唱會，就是希望透過自己的歌聲與態度，讓小女孩得到活下去的利向，不過小女孩還是過世，李玟為此傷心不已。

此外，李玟還曾經在大陸長沙冬天幫助一位賣柑橘的老人，當時李玟在錄影時得知，在大雪天裡有一位老翁在路邊賣柑橘。李玟毫不猶豫，立即請媽媽和姐姐買下了20萬斤的柑橘，並在短短7天內賣光了所有的柑橘，該老翁也終於能安心回家過年，「我在長沙賣柑橘，李玟把我們村20多萬斤的柑橘都賣掉了。」如今聽到李玟離世的消息，老翁更是激動落淚，不捨她的去世。

事實上，李思林今將在家中視訊連線參與師父幫李玟辦的「頭七」法會，希望李玟能去到更快樂的地方。據港媒報導，李玟的2個姊姊李秋林與李思林昨午現身殯儀館處理後事，李玟的老公Bruce則未現身。被問到是否會為李玟挑選喜歡的顏色與花來布置場地，李思林說：「我沒有做過，所以現在要去學習。」

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