44歲女星Melody（殷悅，本名：劉恭顯）上周宣布和富商老公吳育奇17年婚姻畫下句點，僅表示無法克服性格、理念和思想差異，美女眼科醫師黃宥嘉則在節目上分析，過去聽Melody分享從小是聽奶奶對婚姻家庭的價值觀長大，雖然Melody後來到國外接受教育，思想還是很傳統，不斷地配合，年輕時這套或許還算管用，但結婚17年後感受到「那種沮喪、那種挫折」，或許是想拿回主控權才決定改變人生。

黃宥嘉最近在《新聞挖挖哇》分享對Melody離婚的看法，她回憶2020年時曾上過Melody的節目，錄影時分享愛是有階段性的，小時候沒得到父母的愛，不代表長大不會得不到朋友或另一半的愛，然而她卻自爆自己是從小母親偏心，長大後又離婚失去老公的愛的例子，而Melody當時綽號叫「瘋瘋貴婦」，原本黃宥嘉以為Melody婚姻幸福，應該很難有同理心，但從Melody眼中感覺到同理，甚至被安慰，令黃宥嘉對她印象很好，覺得她是個善良的人。

Melody和老公吳育奇17年前結婚。（圖／中時資料照片）

黃宥嘉說，其實一個婚姻幸福的人會很難理解其他人為什麼想離婚，但從Melody那次的反應後，她便開始追蹤Melody的報導，因此知道她從小在奶奶的教育長大，奶奶教她女孩子在男生面前要懂得示軟，「妳什麼都會，妳什麼都做了，男人要做什麼」，但這是舊時代的教育，再加上Melody後來到西方國家念書，雖然Melody個性真的是傻白甜，進入婚姻還是遇到了挫折，甚至為此去上烹飪課，就是想當滿分的老婆、媽媽。

【搶播】Melody是外人看好命的貴婦 為何會離婚？

黃宥嘉認為，Melody從小到大有自己信奉的價值，例如為了健康煮的菜比較清淡，卻被老公嫌沒味道，當自己的價值觀和夫家碰撞時，Melody無法再繼續裝傻白甜，而是不斷地配合，做出對方想要吃的食物，因此忽略了自己的需求，只能一而再、再而三的配合，甚至發生了她先前在節目上所說的「水蜜桃事件」，才導致她忍無可忍，決定結束婚姻尋求轉變，取回主控權。