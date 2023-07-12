美國白宮11日（當地時間）發布通告指，鑒於中國大陸最近採取從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成異常與特殊的威脅，因此宣布延續有關香港局勢的國家緊急狀態1年。這也是美國總統拜登上任以來第3次宣布延長國家緊急狀態。

美國之音報導，白宮發布的總統通告說，有關香港的局勢，包括中華人民共和國最近採取的從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成異常與特殊的威脅。

通告指，出於這項原因，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態必須持續有效到2023年7月14日以後。因此，依據《國家緊急狀態法》，我將第13936號行政命令所宣布，有關香港局勢的國家緊急狀態延續1年。該通知將發布在《聯邦公報》並遞交美國國會。

2020年7月14日，時任美國總統川普發布第13936號行政命令，按照《國際緊急經濟權力法》宣布國家緊急狀態，以應對白宮所說的「有關香港的局勢對美國的國家安全、外交政策和經濟構成的異常與特殊的威脅」。該項國家緊急狀態暫停或取消依據美國法律而給予香港的特殊和優惠待遇。

報導指，拜登政府先後在2021年7月和2022年7月宣布將該項國家緊急狀態延長1年。