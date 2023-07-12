日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓今天上午9時59分（台灣時間上午8時59分）左右從內陸朝東方至少發射了一枚彈道飛彈，推測上午11時13分（台灣時間10時13分）落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。

日本放送協會（NHK）報導，濱田於上午10時15分進到防衛省，接收北韓發射彈道飛彈的相關資訊，並與相關幹部分析資訊並討論應對。濱田對媒體表示，北韓的飛彈還在飛翔中，推測上午11時13分（台灣時間10時13分）落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。落點可能是在距離朝鮮半島東方約550公里處。

日本首相官邸（行政中心）危機管理中心官邸對策室正緊急開會蒐集相關資訊。日本首相岸田文雄為出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，目前正在立陶宛。

岸田在得知北韓今天上午發射彈道飛彈後，做出指示，包括1.盡全力蒐集並分析相關資訊，迅速、確實地對國民提供資訊。2.徹底確認飛機、船舶等的安全。3.做好萬全準備以防不測。

南韓軍方今天表示，今天上午10時左右，北韓朝日本海的方向發射了一枚長程彈道飛彈。

上一次北韓發射可能是彈道飛彈或使用彈道飛彈技術發射飛行體是在上個月15日，這是今年北韓第12次發射。（編輯：陳承功）1120712