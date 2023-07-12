國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，藍營遲未整合又爆出卡侯。國民黨前中常委、高市議員黃紹庭今（12）日不忍了開嗆，「總教練就該有總教練的樣子！」直言國民黨口口聲聲說要團結，但黨內都未能整合，更別說是非綠整合，狠嗆黨高層切莫關在冷氣房看天下。

國民黨部分中常委喊出要換侯後，又擬在今天中常會提案，要求黨中央落實總統提名三階段整合承諾，2個月內在非綠陣營中整合出一組最強候選人，欲以此中止7月23日全代會處理侯友宜的總統提名案。

黃紹庭今有感而發在臉書PO文提及，距離723全代會僅剩11天，今年原本應該是藍營趁勝追擊「下架民進黨」，準備迎接勝選重返執政的關鍵時刻，但如今卻還停留在爭論「誰才會是最有勝算的總統候選人？」，以及基層支持者的不滿、失望、強烈焦慮及危機感，不禁令人唏噓！

黃紹庭指出，去年地方選舉民進黨大敗，蔡英文請辭黨主席下台，台灣最大的主流民意就是要2024政黨輪替「下架民進黨」，因此國民黨主席及黨中央從3月南投立委補選後提出「非綠大聯盟」，之後在「類初選」徵召過程中更有所謂「三階段整合」說法，包括即3至4月完成黨內整合、5月泛藍整合及最終的非綠陣營整合。

黃紹庭直言，令人諷刺的是，國民黨連黨內都還未能整合完畢，更別說是泛藍，或遑論非綠整合。身為國民黨基層第一線民意代表及中常委，他嚴肅地請問朱主席和黨中央，從517宣布徵召提名總統人選至今，有整合成功了嗎？

黃紹庭語重心長說，最害怕的是，國民黨又重蹈覆轍，老毛病總是不改，黨內溝通整合工作遲遲沒有具體落實及進展，只看到老是停留在高喊「團結」的激情口號當中。

他建議，候選人與黨中央，絕對要積極、有誠意地弭平歧見，謙卑、有耐心地溝通整合，黨中央千萬不要以為結束初選及完成提名後，就一副不關自己的事一般，加速整合別讓支持者含淚投票。