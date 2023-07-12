7月12日，由藍箭航天空間科技公司自主研製的朱雀二號遙二液氧甲烷運載火箭（代號「ZQ-2 Y2」），在甘肅酒泉衛星發射中心發射成功，火箭進入預定軌道飛行，成為全球首款成功入軌飛行的液氧甲烷火箭。

朱雀二號是藍箭航天自主研製的一款新型雙低溫液體燃料運載火箭，是中國商業火箭領域唯一通過自主研製的全箭動力系統開展飛行驗證的液體火箭。

以液氧甲烷為推進劑的朱雀二號遙二運載火箭為兩級構型，箭體直徑3.35米，全箭高度49.5米，起飛重量219噸，起飛推力268噸。整流罩最大直徑3.35米，全長8.237米。

火箭一級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷引擎並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷引擎和1台天鵲10噸級游動液氧甲烷引擎組合而成。

2022年12月14日，朱雀二號火箭在酒泉衛星發射中心執行首飛試驗，由於二級遊機異常關機故障導致任務失利。藍箭航天成立專項工作組查明故障原因和故障機理，並針對故障採取多項改進措施，通過仿真、地面試驗和引導試車驗證了改進措施的有效性，今年3月18日順利通過故障歸零專家評審。

本次飛行試驗為該型號火箭首飛失利後的復飛，主要考核運載火箭測試發射和飛行全過程方案的正確性、合理性，各系統接口的匹配性，為後續火箭正式商業飛行奠定基礎。此次任務的成功驗證朱雀二號火箭各系統方案；朱雀二號火箭即將開啟批量化發射進程。