前高雄市議員陳致中被爆料在獄中享受特權，不過高雄二監澄清表示，強調一切均按照規定，並無享有特權。（本報資料照片）

前高雄市議員陳致中因涉洗錢案於今年5月間入獄服刑，今卻遭週刊爆料，在獄中享受特權，不但獨居單人牢房，還可以看掌上型電視等；不過高雄二監澄清表示，陳致中目前待在3人房，且掌上型電視則是入監就能購買，強調一切均按照規定，並無享有特權。

前總統陳水扁（左）、與其字陳致中父子情深。（本報資料照片）

鏡週刊今報導，一名剛出獄的陳致中前獄友爆料，陳不只在監獄爆滿的情況下住單人房，還享有監獄新收容人無法有的掌上型電視與戶外放風，此外，陳的態度也相當囂張，經常把「我爸是陳水扁」、「我當議員」等話掛在嘴邊。

對此，高雄二監澄清表示，稱累進處遇三級才能購買的是「收音機」，掌上型電視則是一入監就能購買，這是全國統一的規定，至於獨居房，則是考量陳致中政治背景、身心狀況，剛入監找不到人配在同一房，因此新收時才安排獨居，但6月開始下工廠後，已改至3人房，目前有2名同房室友。

高雄二監強調，陳致中在獄中服刑都按照監獄行刑法規定，由於考量他身分，若碰到政治立場不同的收容人，會出現叫囂、戒護安全等狀況，因此放風時間特意安排錯開，但非享受特權，放風仍是1天1次，原則在1小時內。

據悉，法務部近期已開始調查新一季外役監名單，陳致中符合資格，但他尚未表達意願，目前陳致中每周面會都有家人、親友到場，其中前總統陳水扁頻率最高，曾多次到獄中探視兒子。

二監表示，陳致中在獄中很守規矩，表現也正常，2個月來情緒穩定並無太大起伏。

不過，週刊爆料後引發不少網友在臉書留言痛批，「長到這麼大了，還是個爸寶嗎」、「司法怎麼會淪落到此地步」、「這種司法，會造成更多的人犯罪」、「坐牢也不反省，應該再多關幾年」、「全家都是賊」。

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