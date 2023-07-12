教育部統計，110學年全國高中職應屆畢業生中，有1.5萬人、占8.10％未取得畢業證書。《大學問》網站執行長魏佳卉提醒，這些未取得畢業證書的學生，可以同等學力在國內升大學，但若要到大陸或其他國家留學，就會遇到困難。

現在高中教學科目總學分180學分，學生要修滿且通過其中150學分才達畢業條件。不過教育部統計，110學年高三生人數有18萬5200人，畢業人數17萬0200人，有1萬5000個學生沒有取得畢業證書、占8.1％。

魏佳卉指出，這8.1％未取得高中畢業證書的人，可以「高中同等學力」資格，加上通過學測、統測等等，在國內以多元入學方式成為大學新鮮人。

1995年教育部頒布《入學大學同等學力認定標準》，加上2014年廢除高中職「留級制度」，高中職應屆畢業生即使拿不到畢業證書，只要通過大學入學考試，即能以同等學力成為大學新鮮人。

魏佳卉表示，許多高中生未修滿及通過150個學分無法取得畢業證書，但他們也不管了，就改以同等學力升學，只要考試成績好，一樣可以進大學。不過如果這些學生想要到大陸或其他國家升學，就會遇到困難。

魏佳卉舉例，去年有一個在國內沒有取得畢業證書的學生，已被大陸的學校錄取，但後來發現註冊時要繳畢業證書，因此就趕緊揪了幾個同學回原來學校請老師在暑假開課，讓他們補修夠學分取得畢業證書，才能到大陸讀書。

魏佳卉分析，110學年，包括「都會區邊緣」、「偏鄉」等區域的高中職，畢業率偏低。以公私立分野來看，私立高中畢業率高於公立高中。全國畢業率超過100％的高中職學校僅有台北的薇閣、再興；台中則有衛道、曉明及明道；台南市台南一中畢業率為100.30％。台南一中及薇閣中學畢業率超過100％，是因前一屆學生，回校重補修取得畢業證書所致。