台中市太平區1名年約50多歲蔡姓男子因喜好露營野炊，半年前在網路認識1位化名小思的露營同好，該女自稱在香港開精品店，倆人成為無話不聊的朋友，日前女子以展店需要資金週轉之需，需要美金5萬3000元請他匯款，幸好蔡男臨櫃匯款遭行員發覺有異，立即通知警方勸阻，蔡男始發覺是詐騙手法，並直呼「詐騙集團真是可惡！良心何在？」

太平警分局新平派出所警員劉思聖、鄭世凱等2員，日前上午9點多轄內中國信託商業銀行徐姓女行員報案，稱「有男子兌換美金並要匯款至不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。劉、鄭2員立即趕赴現場。

經瞭解原來是蔡姓男子於網路認識1名自稱在香港開精品店的女子，雙方雖素未謀面，但卻因為喜歡露營野炊活動，成為無所不談的網友，並以親密暱稱互稱，一星期前女子自稱以展店為由，需要資金週轉，希望男子匯出美金5萬3000元幫助她，在員警細心詢問下，始知男子對女子的相關生活背景及聯繫方式均不清楚，僅透過通訊軟體做為唯一的聯繫方式，經劉、鄭2員耐心告知及分析此類詐騙手法，男子才讓恍然大悟，順利保住辛苦錢。

太平分局分局長蔡慶星表示，網路詐騙手法都會先取得對方信任，且擅於利用人心弱點，營造一個愛對方就要掏錢幫助對方的情境來詐騙，民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。