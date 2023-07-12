技嘉6月營收96.44億元，月增1.76%，年增17.58%；累計上半年營收為544.68億元，年減1.45%。

技嘉旗下技鋼科技今年初就宣布推出一系列支援最新AMD和Intel平台的強大GPU偕同運算伺服器，設計支援包含NVIDIA HGX H100的4顆和8顆運算卡模組等多樣型號。

技鋼科技表示，協同運算伺服器在加密貨幣的需求減少後，轉向佈局高效能運算和人工智能應用，尤其是最近熱門的生成式AI；隨著OpenAI的ChatGPT以及其他AI聊天機器人的出現，大量GPU使用需求應運而生，推動系統優化以訓練大型語言模型。技嘉新推出的G系列伺服器能夠處理大型語言模型，提供使用者所需的高度客製化服務完成工作負載。

技鋼科技指出，NVIDIA HGX H100是最全面的人工智慧超級運算GPU，集結NVIDIA H100運算卡效能及一氣呵成的NVIDIA AI和NVIDIA HPC軟體堆疊，提供最強大的模擬、數據分析和人工智慧效能。HGX H100作為一個伺服器構建模組，以四顆或八顆H100 GPU配置的形式供應。四顆GPU HGX H100採用完整的點對點NVLink高速互連技術；而八顆GPU配置則透過NVSwitch提供高速穩定的GPU互連頻寬。利用FP8精度Tensor Core的運算效能，8顆HGX H100模組提供超過32 petaFLOPS的FP8深度學習計算性能。