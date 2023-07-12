此前的新聞報導指出，博通透過對競爭對手邁威爾科技(Marvell Technology)提供可相互操作的修復方案，成功解決了歐盟對其光纖通道主機匯流排介面卡(FC HBA)的擔憂。

博通是FC HBA技術的領導廠商，也是歐盟反壟斷的主要擔憂。

該VMware交易是博通有史以來最大規模的收購交易。博通目前試圖將業務擴展到企業軟體領域。

歐盟執委會並沒有對該新聞報導提出評論。

目前美國和英國監管單位也正在審查該收購案。