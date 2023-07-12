致茂股價5日觸及279.5元、改寫上市新高價後後拉回，回測250.5元支撐後再度上攻，今（12）日開高勁揚6.51％至278元，早盤維持近6％漲勢，蓄勢再創新高價。三大法人近期仍偏多操作，本周以來合計小幅買超25張。

致茂2023年6月自結合併營收16.28億元，月增4.72％、年減14.89％，為近3月高點。使第二季合併營收44.16億元，季增0.64％、年減10.53％。累計上半年合併營收88.04億元、年減5.67％，三者均改寫同期第三高。

致茂表示，6月母公司自結營收10.54億元，月減6％、年減25％。合計第二季母公司自結營收33.42億元，季增11％、年減10％。公司預計7月31日召開線上法說，公布第二季財報及營運展望。投顧法人認為，致茂第二季營收表現符合預期。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明認為全球疫情已趨緩和，但消費性市場低迷，廠商需要時間消化調整庫存，下半年景氣有望回溫。公司將透過3大策略因應短期困境、掌握景氣回溫商機，帶動營收及獲利繼續創高。

致茂預期，量測及自動化檢測設備成長明確，下半年可望優於上半年。半導體及Photonics測試解決方案上半年動能暫緩，出貨展望較保守，但應用於高速運算（HPC）的系統級測試（SLT）設備需求強勁，有望抵銷部分消費電子應用下滑缺口，需求有望逐步好轉。

投顧法人預估，人工智慧（AI）伺服器明後2年出貨將分別跳增8成及5成，致茂為全球繪圖晶片（GPU）領導廠商的SLT分類機獨家供應商，且第三季將再取得另一家GPU廠商認證、自下半年開始出貨，認為致茂將成為AI伺服器強勁需求的主要受惠者。

在SLT分類機、電動車解決方案開始認列營收，配合取得新GPU客戶SLT分類機認證、自下半年開始出貨，投顧法人看好致茂營運將自第三季起增溫，預估第三季營收可望季增達45％、上看64億元。而今年SLT分類機出貨預估持平，明年營收有望成長達28％。

投顧法人正向看待致茂在電力電子知識的專業經驗，以及與主要GPU領導客戶10餘年的合作經驗，將持續獲得HPC應用新客戶認證，挹注營運成長動能，維持「增加持股」評等、目標價322元。