中國生態環境部微信公眾號今天發布，經中美雙方商定，美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）16日至19日將訪問中國，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

昨天在中國外交部例行記者會上，被問及凱瑞訪問中國一事時，外交部發言人汪文斌僅表示，中美就各層級對話與交往保持著溝通，但未提供有關此次訪問的具體細節。

汪文斌說，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對。中美曾在氣候變化領域開展過良好合作，共同推動「巴黎協定」（Paris Agreement）達成生效。希望美方和中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

美國高階官員近期陸續訪問中國。國務卿布林肯（Antony Blinken）於6月中旬訪問中國大陸後，7月美國財政部長葉倫（Janet Yellen）接著訪中。葉倫訪中期間強調，美中兩國需要合理經濟競爭和改善溝通，並呼籲就氣候變遷構成的「生存威脅」進行合作。（編輯：呂佳蓉）