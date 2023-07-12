產險業者表示，只要新車銷售佳，車險保費必成長，依資料顯示，今年6月台灣新車銷售就比去年同期成長近3成；前六個月就有逾23萬輛新車領牌，比去年同期成長逾15.5％。因因上半年車市銷售搶搶滾加上第三人責任險費率持續提升，今年上半年汽車任意險簽單保費即近518億元，較去年同期增加近49億元，成長率達10.4％。

除了車險成長率超過一成之外，依產險業者資料統計，火險上半年即有200億元，也較去年同期164億元，成長率更高達22％。其中商業火險上半年簽單保費近100億元、颱風洪水險保費也有39億元，均較去年同期成長26％，前承保商火險較多的產險公司分別是富邦產、國泰產、新光產及明台產等，前6個月火險總額簽單保費都超過12億元。商業火險保費的上升則和保額、費率及再保成本提高有關。至於工程險的部分，上半年新契約保費即有59億元同期較去年同期成長11.5％。