國道3號南向157.5公里處，今日凌晨發生火燒車事件。（國道警察第7大隊提供）

國道3號南向157.5公里處，今日凌晨發生火燒車事件，一輛大貨車行駛中出現異樣，駕駛將車停在路肩後下車待援，不料，車子竟然瞬間起火，1個小時後排除狀況，所幸未造成人員傷亡，初步研判貨車煞車過熱造成起火，正確原因待調查釐清。

國道警察局第7大隊表示， 12日3時8分許，一輛大貨車行駛國道3號南向157.5公里，駕駛驚覺車輛有異，立即停於外側路肩待援，車輛隨即起火燃燒，該事件一度影響輔助車道、外側路肩，未造成回堵情形，最後於4時17分完全排除恢復通車，幸無人受傷。

經初步了解，現場為大貨車載運鋼架，疑後輪煞車因夾煞造成過熱起火，國道警察在接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣本局及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。

國道警察局第7大隊呼籲用路人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。