男女交往花費如何分攤一直是網路常討論的話題，一名年薪120萬的工程師表示，和女友約會費用大多都是他負擔，最近女友卻抱怨沒收過貴重禮物，覺得他不夠大方，原PO無奈問「這樣有道理嗎？」許多網友批原PO女友心態可議，「她到底是愛錢還是愛你？」甚至勸他分手，「這不是你養得起的！」

一名男網友在臉書《匿名2公社》社團發文指出，從事電子業的他年薪約120萬，和女友交往2年以來，約會費用大部分都由他負擔，沒想到女友最近卻抱怨，認為他沒送過貴重禮物，例如精品、名牌包等，覺得這樣的另一半「不夠大方」。

許多網友都勸原PO分手，「她愛你的錢，不是你的人」、「分！人的慾望是越養越大的」、「這種你一失業馬上找理由跟你分手」、「下一位啊！這不是你養得起的就不要養」、「年薪120要買名牌包的確有點勉強，價值觀不同的話還是趁早分開吧！」

也有網友直言，「都已經負擔約會費用，還要求名牌，搞得好像ATM，她到底是愛錢還是愛你」、「有一就有二，送一次名牌包，以後的禮物就要越來越貴了。」