「疫情解封後，你跟上流行了嗎？」今夏要怎麼搭配才能成為目光焦點，化身最甜、最正辣妹？現在就由名氣強強滾的職棒啦啦隊美少女君白、曼容，帶大家到一站即可購足甜美教主行頭的板橋大遠百分享她們的甜美穿搭秘訣，替各位在板橋大遠百各櫃位中挑選在今夏最能凸顯甜美的服飾品牌及必備單品 ! 從韓國名品服飾MLB、歐洲百年健身品牌BH berest，到日本自然休閒服飾與雜貨品牌studio CLIP，各種風格隨你搭，漂亮單品目不暇給！讓大家今夏都能當上甜美教主!

MLB將棒球重新演繹，在路上也會常看到它的單品出現。(圖/中時新聞網攝)

曼容提到，時尚和運動生活是可以結合的，像是位於2F的韓國名品服飾MLB就是很好的例子，產品根據全球市場的流行趨勢，提供適合亞洲人身型剪裁的服飾配件，而且品牌將棒球重新演繹，在路上也會常看到它的單品出現，君白也很常關注MLB當季新品，於是2位好隊友一時興起決定幫彼此搭配MLB服飾。

NIKE服飾鞋款品質和性能都很高，設計感也極佳。(圖/中時新聞網攝)

工作之餘，為了維持體態，君白傾向選用品質和性能都很高且設計感極佳的品牌，特別推薦NIKE系列服飾鞋款，既亮眼又實用；另外，她也會逛健身器材，大力推薦歐洲百年健身品牌BH berest。從商用健身設備到個人訓練，歷經百年技術優勢，不斷與時俱進，同時也是歐洲百大知名企業選用的健身器材。

BH berest從商用健身設備到個人訓練，歷經百年技術優勢，不斷與時俱進。(圖/中時新聞網攝)

曼容休假時，穿著風格偏愛休閒風，並且堅持「休閒不等於隨便」。她特舉時尚風格選品店GETCHI為例，秉持「生活就是品味的縮影」，服飾風格簡約時尚又有質感，品牌透過選貨的視野來傳遞人們共同努力、彼此勉勵、互助的精神，期盼藉由支持環境友善的概念，傳遞對大地之母的回饋。

時尚風格選品店GETCHI秉持「生活就是品味的縮影」，服飾風格簡約時尚又有質感。(圖/中時新聞網攝)

此外，曼容也喜愛風格強烈的穿搭，像是台灣自創品牌MARJORIE，深受模特兒和藝人喜愛，更是明星們私著清單。復古摩登又帶點小個性，在台灣年輕女性市場有一定影響力，品牌還設計了許多小巧思，吸引眾人的目光就靠MARJORIE。

台灣自創品牌MARJORIE，深受模特兒和藝人喜愛，更是明星們私著清單。(圖/中時新聞網攝)

Vacanza Accessory耳環、戒指到項鍊的設計，從青春、知性到穩重，任何風格皆可駕馭。(圖/中時新聞網攝)

曼容更提到，她很注重細節，飾品佔整體穿搭很重要的一環。君白也點頭表示，飾品就是一戴上馬上就有渡假感。Vacanza Accessory從耳環、戒指到項鍊的設計極具巧思，都能從顧客在挑選飾品時的愉悅神情中，感受到品牌的假期真諦。展現青春、知性到穩重的感覺，不管任何風格都能找到適合自己的配件。

外出必備的包包，也是日常必需品。曼容對於包包的要求也很高，必須要簡約時尚兼具皮革感，同時又要做工精緻，於是君容推薦她台灣包包品牌ROBINMAY。品牌擅長創造風格多變，將細節跟簡約融合一起，提供給熱愛生活的行動派，隨身攜帶自在優雅，四處探索旅行的意義。

ROBINMAY簡約時尚兼具皮革感，同時做工精緻。(圖/中時新聞網攝)

看到可愛小物，就會忍不住買回家嗎？這邊特別一提，studio CLIP的日系雜貨魅力。雖然是日系服飾品牌，卻有販售很多居家生活用品，像是餐具、杯子，還有日常收納，質感佳又帶有療癒感，位於板橋大遠百內的studio CLIP，可是板橋區的獨家，也屬於你和我的「剛剛好的生活」。

板橋大遠百內的studio CLIP，是板橋區的獨家，它們的品牌價值是「剛剛好的生活」。(圖/中時新聞網攝)

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