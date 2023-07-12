新加坡國有投資機構淡馬錫控股公布營運數字，截至3月底的上一個會計年度，總投資報酬率罕見出現負數，為-5.07%，創下2016年以來最差的年度表現。

綜合外媒報導，由於全球市場的波動加劇，淡馬錫的業績表現為七年來最差，投資組合縮水5.2%至2840億美元（約新台幣8.8兆）淡馬錫首席執行長也警告，未來將面臨重大且關鍵的挑戰，現在的投資環境已經比金融危機後的那段時間複雜很多。

首席投資長Rohit Sipahimalani更提到，淡馬錫保持謹慎的投資腳步，預計本財年的進度將會放緩，「我們擁有強勁的流通性能力，準備在市場出現調整時增加投資力道。」

此言似乎暗示未來市場仍會出現波動，Rohit Sipahimalani認為經濟衰退會是最大的風險，「如果想要控制通貨膨脹，確實需要看到經濟衰退出現，儘管目前看來，衰退的時間還沒有確定。」

過去一段時間，淡馬錫因投資的公司倒閉面臨虧損，包括FTX虛擬貨幣交易所倒閉，淡馬錫被迫註銷2.75億美元的投資，新加坡時尚新創公司Zilingo Pte無預警破產，淡馬錫也因此受到衝擊。

有趣的是，淡馬錫持續買入大陸企業阿里巴巴與京東的股票，與部分西方投資者的態度略有不同，財務長Png Chin Yee強調，淡馬錫對大陸科技業近期的發展保持樂觀態度，若大陸結束監管後，希望大陸科技業的麻煩能夠結束。