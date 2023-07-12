前總統陳水扁兒子、民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢案入監服刑，未料被爆出在獄中擁有許多特權，包括入監不到1周就能看掌上型電視等。對此，資深媒體人黃揚明舉出過往在監所服役時遇到的2例，並直言陳致中在獄中有特權並不意外，因阿扁保外就醫核准本是政治考量下的特權，「有其父必有其子」。

黃揚明今（12）日在臉書指出，凡是政治人物入獄，有特權真的都不意外，並透露他在監所服役期間碰過的故事。首先，黃揚明提到，某前縣長入獄服刑，不但獨居，且負責到圖書館擔任雜役，但圖書館共有2名雜役，另1人就是前縣長的「部屬」，負責服侍他、吃完飯幫他洗碗等雜事，每次監所長官巡視碰到前縣長時，都會很溫馨地稱其「縣長」，而非依規定叫受刑人的編號。

此外，黃揚明說某副議長因有背痛宿疾，要求舍房必須派一名小弟與他同房，除了服侍洗碗等雜務外，每天還要幫他按摩。有天，同房小弟白天出獄，舍房主管沒有當天就調派新的小弟，下午副議長就揚言絕食抗議，鬧到高層長官親自出面溝通，舍房主管在傍晚緊急調派另一名受刑人去陪副議長，才化解這場風波。

黃揚明就上述例子直言，陳致中在獄中有特權一點都不意外，更何況，陳水扁的保外就醫核准本就是政治考量下的特權，「畢竟有其父必有其子」。黃揚明說明，「掌上型電視」只能收看「數位電視頻道」，且僅能使用電池供電，因此在不能持有金錢的監所收容人手上，電池數量就等於是貨幣，對監獄受刑人而言，有掌上型電視，確實是無聊監獄生涯的頂級享受。