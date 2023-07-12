古巴當局今天表示，美國一艘核動力潛艦最近在關達那摩灣軍事基地現蹤，稱美方此舉是「挑釁升級」數星期來的緊張局勢。

華府先前指控，中國多年前即在古巴設置間諜基地。

綜合路透社與法新社報導，古巴外交部發布英文聲明指出，古巴「強烈反對一艘核動力潛艦於2023年7月5日抵達關達那摩灣（Guantanamo Bay）。此一潛艦在當地美軍基地停留至7月8日」。

聲明又說，此事是「美國挑釁升級，其政治或戰略動機尚不清楚」；聲明警告，「美國武裝部隊核潛艦在加勒比地區附近出現與活動，具有危險性」。

美國國務院拒絕透露有關美軍軍事資產動向的訊息。國務院說，古巴正試圖轉移眾人對2021年全國性抗議活動兩週年紀念的注意力。

古巴2021年爆發了自斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命以來最大規模的全國抗爭。古巴昨天指控美國煽動了那場騷亂。

華府地區的美利堅大學（American University）教授李奧格蘭德（William LeoGrande）告訴路透社說，很難得知美軍潛艦移動的動機。他指出可能是因技術問題，或是針對近來中國引發的隱憂而作出回應。

他說：「整體而言，此事件實際上是一個事實的表徵，也就是新冷戰似已浮現，而古巴再度夾在兩個超級強國之間。」 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）